Les œuvres de Chagall illuminent les murs de l’Atelier des Lumières L’Atelier des lumières Paris, 17 février 2023, Paris.

Du vendredi 17 février 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 11 à 16 euros

Peintre prolifique et inclassable, Marc Chagall (1887-1985) est à l’honneur dès le 17 février 2023 à l’Atelier des Lumières. Une exposition numérique inédite présente l’ensemble de sa création, dévoilant une œuvre ancrée dans son temps, au croisement des nouveautés artistiques et culturelles de son siècle et en renouvellement constant.

Paris et New York, capitales emblématiques de l’art moderne, représentent deux étapes cruciales dans la longue trajectoire de l’artiste. Paris est sa ville d’élection, offrant, grâce aux avant-gardes des années 1910, un vivier de recherches expérimentales au jeune peintre d’origine russe, qui les nourrit de ses propres références culturelles.

New York est d’abord un lieu d’exil dans les difficiles années 1940, qui, pourtant, donnera une nouvelle impulsion à la créativité de l’artiste. Après la guerre, plusieurs expositions et commandes artistiques majeures tisseront encore des liens entre Paris et New York et rappelleront Chagall aux États-Unis, jusque dans les années 1970.

« Paul Klee, peindre la lumière »

Une autre exposition

immersive de Paul Klee (1879-1940), artiste allemand, est proposée sur les murs l’Atelier

des Lumières pendant une dizaine de minutes, des œuvres colorées et

poétiques du peintre. Paul Klee est tout d’abord musicien : fils d’un

pianiste-violoniste et d’une cantatrice, il devient lui-même un grand

violoniste. Tout au long de sa vie, la musique animera ses peintures et fera

partie de son processus de création. L’exposition numérique rend hommage aux

deux passions de Klee et révèle les gammes picturales de ses œuvres.

L’Atelier des lumières 38 rue Saint Maur 75011 Paris

Contact : https://www.atelier-lumieres.com/

collection privée, Photo: Bridgeman Images, © Adagp, Paris, 2022 Marc Chagall, Le pont de Passy et la Tour Eiffel, 1911, huile sur toile, 58 x 79 cm