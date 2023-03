Les oeufs de l’autruche La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir La Ferté-Vidame 10 EUR 10 10 La compagnie mis’entroupe présente « Les œufs de l’autruche » d’André Roussin de l’académie française, mise en scène de Pierre Marie Escourrou. « Une comédie de mœurs qui pose de vraies questions sociétales de manière comique…mais pas que. Réservation par sms La compagnie mis’entroupe présente « Les œufs de l’autruche » d’André Roussin de l’académie française, mise en scène de Pierre Marie Escourrou. « Une comédie de mœurs qui pose de vraies questions sociétales de manière comique…mais pas que. Réservation par sms +33 6 89 86 44 32 mis’entroupe

