Les oenocurieux : le Pinot noir dans tous ses états Maison du Grand Site, 26 mai 2023, Solutré-Pouilly

2023-05-26 19:30:00 – 2023-05-26 22:00:00

Saône-et-Loire Solutré-Pouilly Pour aller à la rencontre du Pinot noir, en comprendre ses différents aromes, ses saveurs, sa texture.

Dégustation exploratrice de 8 vins d’ici, d’ailleurs, pétillants, tranquilles, jeunes, matures, à boire, à garder, boisés ou pas.

Sur réservation uniquement

A partir de 18 ans / Durée environ 2h30 rochedesolutre@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 82 81 https://reservation.rochedesolutre.com/les-oenocurieux-le-pinot-noir-dans-tous-ses-etats.html Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly

