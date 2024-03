LES OENOCULTURELLES ZOOM SUR LA BIODIVERSITÉ EXPOSITION Fontanès, vendredi 5 juillet 2024.

LES OENOCULTURELLES ZOOM SUR LA BIODIVERSITÉ EXPOSITION Fontanès Hérault

Concours photo gratuit ouvert aux professionnels et aux amateurs confirmés, organisé du 15 au 31 mai 2024.

Une vingtaine de photographies de paysage et de macrophotographies retenues feront ensuite l’objet d’une exposition thématique au domaine.

Zoom sur la biodiversité ! Exposition et concours photo sur le thème de la biodiversité

Des prix seront décernés, lors de la soirée de vernissage du 5 juillet, aux gagnants du concours. .

Début : 2024-07-05

fin : 2024-09-30

2 Chemin de Saint-Mathieu

Fontanès 34270 Hérault Occitanie contact@chateau-laroque.fr

L'événement LES OENOCULTURELLES ZOOM SUR LA BIODIVERSITÉ EXPOSITION Fontanès a été mis à jour le 2024-03-18