LES OENOCULTURELLES TEMPO AU RYTHME DU PIC SAINT-LOUP SPECTACLE Teyran, dimanche 19 mai 2024.

LES OENOCULTURELLES TEMPO AU RYTHME DU PIC SAINT-LOUP SPECTACLE Teyran Hérault

TEMPO Au rythme du Pic Saint-Loup

Déambulation percussive & déambulation dans les caves et les jardins du domaine

Elle se compose de différents tableaux sonores et corporels mettant en valeur ces espaces si particuliers du Château Montel, et son activité vigneronne ancestrale. Elle met en valeur le lieu dans lequel les interprètes performent et partagent un moment rythmé et dansé, histoire de

TEMPO Au rythme du Pic Saint-Loup

Déambulation percussive & déambulation dans les caves et les jardins du domaine

Elle se compose de différents tableaux sonores et corporels mettant en valeur ces espaces si particuliers du Château Montel, et son activité vigneronne ancestrale. Elle met en valeur le lieu dans lequel les interprètes performent et partagent un moment rythmé et dansé, histoire de se sentir vibrer ensemble quelques instants dans le monde vigneron… une performance sonore et visuelle où tout le monde peut se retrouver, petits et grands, en rapport avec le lieu du moment.

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

1, rue du deves

Teyran 34820 Hérault Occitanie contact@chateau-montel.com

L’événement LES OENOCULTURELLES TEMPO AU RYTHME DU PIC SAINT-LOUP SPECTACLE Teyran a été mis à jour le 2024-03-15 par OT DU GRAND PIC ST LOUP