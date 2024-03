LES OENOCULTURELLES LES BUCOLIQUES CULTURELLES DE LA TRIBALLE SPECTACLE Guzargues, samedi 6 juillet 2024.

LES OENOCULTURELLES LES BUCOLIQUES CULTURELLES DE LA TRIBALLE SPECTACLE Guzargues Hérault

Les Bucoliques Culturelles de la Triballe une journée immersive au coeur du domaine viticole de la Triballe à Guzargues. Cet événement exceptionnel offrira une expérience culturelle unique, conçue pour toute la famille.

Les Bucoliques Culturelles de la Triballe ! Une journée immersive au coeur du domaine viticole de la Triballe à Guzargues. Cet événement exceptionnel offrira une expérience culturelle unique, conçue pour toute la famille…

Dès leur arrivée, en fin d’après-midi, les familles plongeront dans l’univers des Oenoculturelles les adultes auront le plaisir de découvrir les subtilités des vins du domaine à travers une dégustation guidée, tandis que les plus jeunes seront invités à explorer leur côté artistique lors d’un cours de cirque en pleine nature.

En soirée, les familles seront plongées dans l’atmosphère bucolique du domaine. Elles auront la possibilité de déguster les vins bio Pic Saint Loup, Grés de Montpellier, AOC Languedoc ainsi que du jus de raisin du domaine et elles pourront profiter d’une expérience gastronomique grâce à des foodtrucks soigneusement sélectionnés

– Mira’Bio ferme bio à Fabrègues réalisation de repas bio avec les produits de leur ferme (fromages frais et charcuteries, salades de chèvres lardés, burger, glace au lait de brebis et jus de raisin, …)

– Traiteur poissonnier Math et Jo à Teyran

A la nuit tombée, un spectacle de cirque son et lumière magique et poétique prendra place dans ce cadre naturel exceptionnel, les artistes émerveilleront les sens des petits et des grands avec des numéros envoûtants, mêlant habilement la lumière, la musique et la magie des arts du cirque ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

D26

Guzargues 34820 Hérault Occitanie marie@la-triballe.com

L’événement LES OENOCULTURELLES LES BUCOLIQUES CULTURELLES DE LA TRIBALLE SPECTACLE Guzargues a été mis à jour le 2024-03-18 par OT DU GRAND PIC ST LOUP