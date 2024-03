LES OENOCULTURELLES LA VIGNE EN RYTHME SPECTACLE Combaillaux, samedi 28 septembre 2024.

Une performance dansée itinérante proposée par la Compagnie Yann Lheureux artiste associé Arts Fabrik entre vignes et garrigues, où les participants découvriront l’harmonie du vivant grâce à des représentations chorégraphiques entre l’Homme, la vigne et la biodiversité.

La Vigne en rythme ! Balade dansée entre vignes et garrigues, représentations chorégraphiques

A l’issue de cette parenthèse artistique, profitez d’une agréable dégustation des cuvées du domaine. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-28

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie info@blb-vignobles.com

