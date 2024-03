LES OENOCULTURELLES AU FIL DES ÉTOILES, UNE ODYSSÉE ARTISTIQUE VERS LE VIN EXPOSITION Le Triadou, mardi 2 avril 2024.

LES OENOCULTURELLES AU FIL DES ÉTOILES, UNE ODYSSÉE ARTISTIQUE VERS LE VIN EXPOSITION Le Triadou Hérault

Exposition THE ART OF WINE !

Un concept unique où l’expression artistique se mêle à la dégustation de vins d’exception au Domaine Haut-Lirou. L’exposition donne la vedette aux artistes locaux reconnus Bernard Goeytes, Judith Brunel, Stéphane Saillard, François Screve, Helline Durand, Danièle Sanchez et Marine Duboscq.

Après avoir dégusté les vins et découvert le domaine, les artistes sont inspirés pour créer des oeuvres uniques capturant l’esprit, les émotions et les souvenirs évoqués par chaque cuvée.

Venez découvrir ce parcours artistique dans la chapelle engarriguée du domaine et dégustez les vins qui ont guidé les auteurs dans leurs réalisations.

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-31

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie contact@lesdomainesjeanpierrerambier.com

