Les Odyssées : le spectacle que les enfants (et leurs parents) vont adorer ! Théâtre Libre Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 15h15

Du samedi 21 octobre 2023 au jeudi 07 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 15h15

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Le podcast France Inter aux 30 millions d’écoutes enfin sur scène !

L’histoire

L’histoire, celle avec un grand H, est pleine de femmes et d’hommes extraordinaires, de destins insensés, et surtout de mystères… Laure, la dame des odyssées, et son complice de toujours, Jimmy, le serveur du restaurant « Happy Nouilles », mènent l’enquête ! Qui est Jeanne Barret, la première femme à faire le tour du monde ? Comment Howard Carter a-t-il découvert le tombeau de Toutânkhamon ? Les trois astronautes de la mission Apollon arriveront-ils à rentrer sur terre ?

De l’Antiquité à nos jours, embarquez pour trois folles aventures qui vous conduiront du Brésil à Tahiti, en passant par Houston, la lune, l’Égypte et le dangereux détroit de Magellan. Sur les mers, sous terre et dans l’espace, Laure et Jimmy ne reculent devant aucun danger… Bienvenue au Bureau des Odyssées, le bureau secret où tous les mystères de l’Histoire trouvent leur résolution !

L’avis de la rédaction

Vous connaissez le podcast de Laure Grandbesançon ?

Mais si, c’est sur France Inter. Depuis 2020, elle y raconte avec une folle

énergie la petite histoire dans la grande, pour tous les esprits curieux. Cet

hiver, on la retrouve en chair et en os sur la scène du Théâtre Libre avec son

complice de toujours, Jimmy (joué par Baptiste Belaïd). À eux deux, ils vont

partir sur les traces des plus grandes odyssées.

Et sur scène, ça donne quoi ?

En 1 h 10, on reste bouche bée devant l’imagination et le talent des deux

comédiens qui nous embarquent pour un tour du monde avec Jeanne Barret,

première grande navigatrice de l’histoire… avant de nous faire visiter le

tombeau de Toutankhamon pour vite atterrir sur la lune avec la mission Apollo 13.

Des jeux de mimes et d’ombres pleins de poésie, des

costumes et des décors étonnants, et beaucoup (beaucoup) d’humour : c’est

la formule magique des Odyssées pour conter des histoires vivantes, incarnées

et au fort pouvoir émotionnel. D’ailleurs, on ne serait pas étonnés de voir,

dans quelques années, un astronaute ou une archéologue citer le spectacle en

guise d’inspiration !

La distribution

Auteur : Laure Grandbesançon

Artistes : Laure Grandbesançon et Baptiste Belaïd

Mise en scène : Charlotte Saliou sur une scénographie de Cirque Le Roux

Création Sonore : Hélène Bizieau

Théâtre Libre 4 boulevard de Strasbourg 75010 Paris

Contact : https://le-theatrelibre.fr/event-pro/les-odyssees/?https://le-theatrelibre.fr/event-pro/les-odyssees/&gclid=CjwKCAiA0syqBhBxEiwAeNx9NwSnRdcLNhfgMgZ1QnQTUF43qRVsIzsVQKZD7v4lPqBR1Jo3IyTOHRoC9tgQAvD_BwE

Presse Les Odyssées au Théâtre Libre