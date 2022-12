Les Odons de la ville Caen, 17 février 2023, Caen .

Les Odons de la ville

12 Place Saint-Pierre Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer Caen Calvados Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre

2023-02-17 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-17 16:00:00 16:00:00

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre

Caen

Calvados

Port de mer et confluence de l’Orne et de l’Odon, le centre de Caen était sillonné de rivières, bassins et canaux, aménagés au cours du temps.

L’eau était source de vie, d’activités mais aussi de risques et d’insalubrité. Si la plupart des cours d’eau ont disparu du paysage urbain, leurs traces sont encore bien visible dans les ruelles et les cours anciennes.

Une visite de Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Port de mer et confluence de l’Orne et de l’Odon, le centre de Caen était sillonné de rivières, bassins et canaux, aménagés au cours du temps.

L’eau était source de vie, d’activités mais aussi de risques et d’insalubrité. Si la plupart des cours d’eau ont disparu du paysage urbain, leurs traces sont encore bien visible dans les ruelles et les cours anciennes.

Une visite de Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre Caen

dernière mise à jour : 2022-12-15 par