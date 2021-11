Massy Centre Omnisports Pierre de Coubertin - salle Fairplay Essonne, Massy “Les odeurs comme matière pour l’art et la science” Centre Omnisports Pierre de Coubertin – salle Fairplay Massy Catégories d’évènement: Essonne

Boris Raux, Roland Salesse et Patricia Maincent viennent confronter leurs regards autour d’une matière plastique invisible, l’odeur. Jouant entre création artistique, découverte scientifique et œuvres des collections nationales du musée d’art moderne au Centre Pompidou, nos spécialistes nous délivreront les clés de cette mystérieuse matière. Modération : Clara Muller, historienne d’art spécialiste de l’olfaction, éditorialiste à la revue _Nez_ Nous vous invitons à assister aux Regards-Croisés des CURSUS : recherche, pratique et création du Centre Pompidou, dans le cadre de la programmation du festival CURIOSITas, organisé par La Diagonale · Université Paris-Saclay et La Scène de recherche-ENS Paris-Saclay. **+ d’infos sur le site** [**www.curiositas.fr**](https://www.curiositas.fr/) _En partenariat avec la ville de Massy, le Centre Pompidou et la revue Nez_ Rencontre olfactive en présence de Boris Raux, artiste, Roland Salesse, ancien directeur du laboratoire de Neurobiologie de l’Olfaction à l’INRAE et Patricia Maincent, conférencière du Centre Pompidou Centre Omnisports Pierre de Coubertin – salle Fairplay 10 avenue du noyer lambert, 91300 massy Massy Essonne

