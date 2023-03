Les Octofolies au château la Grave Béchade Baleyssagues Baleyssagues Catégories d’Évènement: Baleyssagues

2023-06-04 10:00:00 – 2023-06-04 17:00:00

Le Domaine la Grave Béchade organise Les Octofolies, le dimanche 4 juin, un marché artisanal avec restauration sur place, visite des chais et dégustations, exposition de voitures anciennes et balade en 2CV, initiation musique électronique pour tous.

