Université Ouverte de Versailles, le mercredi 17 novembre à 16:30

L’océan et le monde vivant à l’heure des changement globaux par Sylvie Dufour, directrice de recherche au CNRS, endocrinologue et biologiste de l’évolution, Muséum National d’Histoire Naturelle, Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université

Sur inscription (Cycle de 6 conférences Tarif Versaillais : 96.16 € – Non Versaillais : 120.20€

L'océan et le monde vivant à l'heure des changement globaux Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles

2021-11-17T16:30:00 2021-11-17T18:00:00

