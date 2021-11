Saint-Médard-en-Jalles Place de la République Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Les océans Place de la République Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Conférencière, bénévole Surfrider et artiste plasticienne Vanesssa Balci est une fervente défenseuse des milieux marins et de l’environnement. Elle vous propose de venir découvrir des œuvres conçues uniquement avec des objets récupérés sur les plages et mieux comprendre les enjeux d’une consommation plus réfléchie.

Inscription obligatoire, nombre de places limité.

