Les Océans Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Océans Museum centre-ville, 8 juin 2022, Toulouse. Les Océans

Museum centre-ville, le mercredi 8 juin à 15:30

Visite « Les Océans » ——————— ### Cet été, prenons le large ! Vous comprendrez par le biais de la chaîne alimentaire le fonctionnement de **la vie dans les océans**. Nous vous amènerons explorer **les spécimens marins présents dans nos collections**. _Crédits photo : ©AdobeStock_

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Océans. Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T15:30:00 2022-06-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Museum centre-ville Adresse 35 allées jules guesde toulouse Ville Toulouse lieuville Museum centre-ville Toulouse Departement Haute-Garonne

Museum centre-ville Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Océans Museum centre-ville 2022-06-08 was last modified: by Les Océans Museum centre-ville Museum centre-ville 8 juin 2022 Museum centre-ville Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne