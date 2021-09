Les Océanographes – Émilie Rousset et Louise Hémont – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 22 mars 2022, Nantes.

2022-03-22 Représentations du 22 au 25 mars 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 22 au 25 mars 2022 à 20h

Théâtre. Anita Conti (1899-1997) est la première femme océanographe française. En 1952, elle filme durant six mois son périple sur un chalutier de pêcheurs de morue en Atlantique. Intitulé “Racleurs d’océans”, ce film est le point de départ de l’intérêt des metteuses en scène et cinéastes Émilie Rousset et Louise Hémon pour cette aventurière à la personnalité bien trempée, pionnière de l’écologie et militante d’avant-garde. Images d’archives, données scientifiques, anecdotes triviales et musique ondulatoire : à travers le regard d’Anita Conti, les femmes de “Les Océanographes” dessinent avec poésie l’histoire de l’océan tout entier, entre souvenir et fantasme, espoir et urgence d’agir. Conception, écriture et mise en scène : Emilie Rousset et Louise HémonAvec Saadia Bentaïeb et Antonia BuresiMusique : Julie Normal Durée : 1h30

T.U. Théâtre Universitaire Nantes Nord Nantes 44300

