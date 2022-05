Les Observateurs du Littoral aux 2 Jumeaux

2022-10-26 – 2022-10-26 Le projet "BioLit, les observateurs du littoral", est un programme de sciences participatives de suivi de la biodiversité de l'estran du littoral basque. Chaque mois nous découvrons ensemble un site différent. Pas de connaissances préalables nécessaires! Apportez juste votre appareil ou votre smartphone! Nous contribuerons ensemble à la base de données du protocole national ALAMER du Muséum National d'Histoire Naturelle de découverte et de suivi des algues de la laisse de mer. Inscription obligatoire.

