Écomusée de la Bresse Bourguignonne, le samedi 14 mai à 20:00

Des objets inédits vous seront dévoilés par les médiateurs du musée. 20h05/20h20/20h45/21h00/21h25/21h40/22h05/22h20 Partez à la rencontre des objets des collections du musée Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

