Conférence mensuelle de la Société astronomique de France par Sean Raymond, astrophysicien au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Résumé : À ce jour nous avons découvert deux objets traversant le système solaire mais parvenant de l’extérieur. Ces objets ne se ressemblent pas, et le premier, nommé `Oumuamua, présente des caractéristiques assez particulières par rapport aux astéroïdes et comètes du système solaire. Je discuterai de ce que nous connaissons des propriétés physiques de ces objets, et ce que nous pensons de leurs origines probables (qui ne nécessitent pas d’invoquer des aliens). Sur la chaîne YouTube de la Société astronomique de France (https://www.youtube.com/watch?v=NYsPamBtZzk). Animations -> Conférence / Débat En ligne En ligne En ligne 75000 Contact :La Villette https://saf-astronomie.fr/ https://www.facebook.com/Societe.Astronomique.de.France/ https://twitter.com/safastrofrance Animations -> Conférence / Débat

