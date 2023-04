Les objets de la monnaie aux musées Le Comptoir, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

« Dans l’intimité de la recherche » vous invite à prendre part à la conversation entre Audrey Doyen, autrice de l’ouvrage « Musées et marchés. Ethnographie d’une relation à valeur ajoutée » et Sylvain Allemand, journaliste.

L’ouvrage

Le mouvement de restitution des artefacts, qui depuis plusieurs années agite la vie des musées ethnographiques, interroge entre autres les modalités et l’histoire des acquisitions et de la constitution des collections. L’une d’entre elles est l’argent.

Sur la base d’une enquête de terrain intensive en France, Belgique et suisse, l’ouvrage s’attache à comprendre les relations entre musée et argent à l’aune du cas sensible de l’ethnographie. La réintégration des aspects économiques et le ré-ancrage des musées dans le contexte capitaliste auquel ils appartiennent permettent de questionner les « projets muséaux » ethnographiques actuels, mais aussi de comprendre comment marchés et musées ont consacré ensemble la valeur des « objets des Autres » et participé ainsi, à leur échelle, à la construction d’une certaine (re)présentation de l’altérité.

→ En savoir plus sur l’ouvrage

Les intervenant.e.s

Audrey Doyen est docteure en ethnologie de l’Université de Neuchâtel (Suisse) et en sciences de l’information et de la communication de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

Sylvain Allemand est journaliste. Depuis la fin des années 1990, il suit notamment l’actualité de la recherche, des initiatives et des débats relatifs au développement durable, auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Il est par ailleurs secrétaire général de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy. (Source : Forum Vies)

Autour de l’ouvrage

À propos du musée ethnographique du Trocadéro on peut lire :

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/les-objets-de-la-monnaie-aux-musees https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-objets-de-la-monnaie-aux-musees-623565129087

Éditions Alphil – Presses universitaires Suisses Musées et marchés. Ethnographie d’une relation à valeur ajoutée