Une exposition des Comités de lecture “Ça coule de source” Les élèves et leurs familles ont lu cinq livres, un titre a été choisi en classe et une œuvre collective est née. Cette année, partons à l’aventure sur les rivières, les fleuves et les océans et découvrons, au fil de l’eau, les réalisations plastiques des trente classes participantes. ENTREE LIBRE Une exposition des Comités de lecture “Ça coule de source” Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T09:00:00 2022-06-02T15:00:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T15:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-09T09:00:00 2022-06-09T15:00:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T15:00:00;2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T15:00:00;2022-06-12T09:00:00 2022-06-12T15:00:00;2022-06-16T09:00:00 2022-06-16T15:00:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T15:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T15:00:00;2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T15:00:00;2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T15:00:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T15:00:00;2022-06-25T09:00:00 2022-06-25T15:00:00

