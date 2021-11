Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans Les obélisques et le voyage extraordinaire de celui de la Concorde Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Musée des Beaux Arts, le mardi 23 novembre à 14:30

Les obélisques et le voyage extraordinaire de celui de la Concorde —————————————————————— ### Conférence proposée par Marc Blanchard ### agrégé de l’Université, inspecteur d’académie retraité Qu’est-ce qu’un obélisque ? Pourquoi et comment les anciens Égyptiens ont-ils fait tant d’efforts pour les tailler, les transporter, les ériger ? Leurs sens, leurs histoires, leur actualité de l’Antiquité à nos jours. Qu’ils soient égyptiens antiques ou non, les obélisques se dressent sur tous les continents. Le grand voyage de celui de la Concorde, le plus célèbre d’entre eux : cinq ans et demi d’aventures qui tiennent en haleine.

Entrée 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T14:30:00 2021-11-23T16:30:00

