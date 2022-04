Les O2las, théâtre de papier animé Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Loiret

Les O2las, théâtre de papier animé Café 2 la Mairie,Lailly en Val, 23 avril 2022, Lailly-en-Val. Les O2las, théâtre de papier animé

Café 2 la Mairie, Lailly en Val, le samedi 23 avril à 11:02

Les O2las, théâtre de papier animé Spectacle inspiré du kamishibaï. À partir de 6 ans. Un mystérieux peuple s’apprête à se présenter pour vous plonger dans son monde de poésie, vous étonner, vous intriguer, vous transporter… et jouer avec les mots, les ombres et lumières… —————— Spectacle proposé par les Tauliers. réservation au 06 65 67 75 03 (par SMS) ou via [contact@cafe2lamairie.fr](mailto:contact@cafe2lamairie.fr)

gratuit (on fait passer le chapeau !)

Spectacle inspiré du kamishibaï. À partir de 6 ans. Café 2 la Mairie,Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T11:02:00 2022-04-23T12:02:00

Détails Catégories d’évènement: Lailly-en-Val, Loiret Autres Lieu Café 2 la Mairie,Lailly en Val Adresse 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Ville Lailly-en-Val lieuville Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Departement Loiret

Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lailly-en-val/

Les O2las, théâtre de papier animé Café 2 la Mairie,Lailly en Val 2022-04-23 was last modified: by Les O2las, théâtre de papier animé Café 2 la Mairie,Lailly en Val Café 2 la Mairie,Lailly en Val 23 avril 2022 Café 2 la mairie Lailly-en-Val Lailly-en-Val Lailly-en-Val

Lailly-en-Val Loiret