Les Nymphes à Lunette chantent avec La Dame Jeanne Brochard, 24 février 2023, Longny les Villages .

Les Nymphes à Lunette chantent avec La Dame Jeanne

2023-02-24 – 2023-02-24

Soyez Toutes et Tous les bienvenus à l’ancienne auberge de Brochard pour ce concert exceptionnel avec La Dame Jeanne.

Nous sommes très émues de ce premier Trio et souhaitons de tout coeur qu’il rayonne dans les vôtres.

Nous aurons la joie de déguster l’Eau de Source de notre chère Dame Jeanne avant le concert et La savourerons après.

Pour celles et Ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à venir accompagnés de 2 bouteilles.

Une bouteille vide, et l’autre emplie d’une Eau de chez vous ou d’ailleurs (Eaux de source, lac, étang, rivière, ruisseau, mer, océan, canaux, marécages et bassins).

Ajoutez le nom de cette Eau (si vous le connaissez) et du Lieu de votre prélèvement. Pourquoi ? Chuuuut… c’est une surprise !

Réservez vos places .

Votre participation sera la bienvenue.

Et les enfants sont nos invités !

*********

Les Nymphes à Lunette sont un duo a capella ayant pour habitude de créer des concerts sur mesure.

Leurs voix se mêlent à merveille avec malice et humour.

Elles chantent des mélodies de l’Origine, des chansons populaires, traditionnelles, poétiques, mythologiques, spirituelles et profanes, et les chants ancestraux du Grand Vhunu.

Vous voici avec un sourire joyeux, une douce sensation de légèreté, tout empli de tendresse…

Que s’est-il passé ?

Les Nymphes à Lunette chantent pour vous !

+33 6 42 00 12 13

