Le Bonbon lance Les Nuits Tropicales avec Bacardi ! Cocktails & DJ sets ensoleillés à Marseille C’est la nouvelle soirée qui va te donner chaud : aux Nuits Tropicales, on voyage ! Entre les palmiers et la déco caribéenne, on se déhanche au rythme des DJ sets, avec une musique ensoleillée au programme et d’autres surprises ! On prépare la soirée parfaite pour te remettre de la tombée de la nuit à 18h et revivre les souvenirs de tes folles aventures estivales une dernière fois… avant l’année prochaine Pour notre première date direction le Red Lion. Ce bar vous fera plonger dans une ambiance méditerranéenne au cœur de Marseille. 231-233 Pierre Mendes France – Marseille Au programme : DJ set : Anoraak sera là pour vous faire danser. Ex-batteur de Pony Pony Run Run et membre du collectif Valérie, Frédéric Rivière est passé du rock à l’électro en 2008 avec l’album Nightdrive With You. Habitué à la diversité et avec une expérience de la scène, Anoraak vous entrainera dans l’univers de son immense talent. ? Dégustation by Bacardi : Cocktail signature préparé par le Red Lion et le fameux Caribbean Mule au BACARDÍ Añejo Cuatro L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Red Lion 231 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T23:59:00