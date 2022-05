Les Nuits Salines Parc du Petit-Bois Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Le festival « Les Nuits Salines » de Batz sur Mer, c’est, avant tout, des instants de grande convivialité qui permettent aux résidents du pays des paludiers et aux personnes, de passage dans la commune ou dans la région, de se rencontrer, de partager leurs cultures et de faire, ensemble, la fête … Pour l’édition 2022, rendez-vous les 22, 23 et 24 juillet ! **Programmation à venir…** Avis aux artisans et producteurs locaux ! Si vous souhaitez, vous pouvez vous [inscrire](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTSr9p_GdcROxjIkC2yLK4iEVlkURgjn30OdMvcd2RcLqpQ/viewform) au marché du terroir qui aura lieu dans la Grande Rue pendant le festival : – Le samedi de 9h à 19h30 – Le dimanche de 9h à 16h Tarifs et contacts en cliquant [ici](https://lesnuitssalines.bzh/). Le festival « Les Nuits Salines » de Batz sur Mer, c’est, avant tout, des instants de grande convivialité qui permettent aux résidents du pays des paludiers et aux personnes, de passage dans la co… Parc du Petit-Bois Esplanade Salies-de-Béarn 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

