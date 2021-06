Pertuis Pertuis Pertuis, Vaucluse Les Nuits Pianistiques au Château Grand Callamand Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Les Nuits Pianistiques au Château Grand Callamand Pertuis, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pertuis. Les Nuits Pianistiques au Château Grand Callamand 2021-07-03 – 2021-07-03 Route de la Loubière Château du Grand Callamand

Pertuis Vaucluse EUR 25 40 Le festival « Les Nuits Pianistiques » se déroule du mardi 27 juillet au vendredi 13 août. chateaugrandcallamand@wanadoo.fr +33 4 90 09 61 00 https://www.lesnuitspianistiques.fr/fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

