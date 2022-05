Les Nuits Normandie Impressionniste : « Les Aubes noires » Le Havre, 27 août 2022, Le Havre.

Les Nuits Normandie Impressionniste : « Les Aubes noires » Le Havre

2022-08-27 07:00:00 – 2022-08-27 21:00:00

Le Havre 76600

Les Nuits Normandie Impressionniste – « Les Aubes noires », Caroline Duchatelet – Art contemporain.

En hommage à « Impression, soleil levant » et dans le cadre de l’exposition Le vent. « Celui qui ne peut être peint » et des Nuits Normandie Impressionniste, le public est invité à vivre une expérience méditative et suspendue grâce à la projection d’une vidéo d’aube de l’artiste Caroline Duchatelet. L’occasion également de profiter, depuis le musée, de la vue sur le port et de cette lumière qui inspirèrent Claude Monet et d’une expérience « impressionniste » culinaire concoctée par le nouveau restaurant du Musée, Les Fauves, pour l’occasion.

Le dimanche 28 août, le MuMa fermera ses portes à 19h.

L’accès à l’exposition Le vent. « Celui qui ne peut être peint » reste soumis à l’achat d’un billet d’entrée.

