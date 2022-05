Les Nuits Normandie Impressionniste : La Guinguette Le Havre, 28 août 2022, Le Havre.

Les Nuits Normandie Impressionniste : La Guinguette Le Havre

2022-08-28 12:00:00 12:00:00 – 2022-08-28 17:00:00 17:00:00

Le Havre 76600

Les Nuits Normandie Impressionniste – La Guinguette, Charlotte Vitaioli

Le festival Béton Le Havre s’associe aux Nuits Normandie Impressionniste en accueillant la deuxième escale du « kit guinguette » à l’occasion de la Criée Béton. Rendez-vous du dimanche des amoureux des fruits de mer, la Criée accueille les meilleurs chefs normands et nationaux au Marché aux poissons pour une sélection de petit plats de la mer ! Cet événement festif est organisé par les équipes de Béton, Locaux et Chez Lili. Voiles et autres fanions colorés, dessinés par Charlotte Vitaioli, raviront les 10 000 festivaliers attirés par le festival dédié aux musiques actuelles. Au bord du Bassin du Roy, sur la terrasse du très branché bar Chez Lili, le public pourra s’amuser des facéties proposées par l’artiste, au son des verres qui trinquent et de la musique chill out programmée par le festival.

Le dimanche 28 août de 12h à 17h.

Le Havre

