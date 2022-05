Les Nuits Normandie Impressionniste : « Constellations » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: 76600

Soirée inaugurale des Nuits Normandie Impressionniste – « Constellations », Joanie Lemercier. Le Bassin du Roy accueillera le jeudi 25 août la soirée de lancement des Nuits Normandie Impressionniste. L'occasion de se laisser transporter, à la nuit tombée, par « Constellations », la spectaculaire installation lumineuse de l'artiste numérique Joanie Lemercier. Son travail est axé sur la projection de la lumière dans l'espace et son influence sur notre perception. Avec « Constellations », l'artiste élargit les possibilités de la lumière comme médium en utilisant comme support de fines gouttes d'eau. Les images tridimensionnelles ainsi créées nous transportent dans le centre d'un trou noir puis au travers du cosmos, de planètes et d'étoiles, jusqu'aux limites de l'univers. Proposée dans la ville même où Claude Monet a peint « Impression, soleil levant », l'œuvre de Joannie Lemercier suit une démarche parallèle à celle de son illustre aîné : celle d'une approche moderne d'une utilisation de la lumière en collision avec les éléments naturels. D'une durée de 16 minutes, l'installation est présentée toutes les 30 minutes, les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 août, de 20h30 à 1h du matin. Installation proposée en partenariat avec Le Tetris, lors du festival Exhibit.

