Les Nuits Normandie Impressionniste 2022

2022-08-26 – 2022-08-28

À l’occasion des 150 ans du tableau Impression, soleil levant, chef-d’oeuvre de Claude Monet peint en 1872 au Havre et dont le mouvement impressionniste tira son nom, le festival Normandie Impressionniste propose un week-end festif et culturel les 26, 27 et 28 août prochains.

Les Nuits Normandie Impressionniste seront l’occasion de célébrer, avec le plus grand nombre, l’invention d’un nouveau regard et d’un nouveau mode de représentation qui interroge encore avec une étonnante modernité 150 ans plus tard, le rapport des artistes et du public au grands enjeux contemporains : le rapport à la nature, à l’environnement, tout en portant un regard lucide sur les potentialités artistiques et sociétales offertes par l’innovation technologique. En cela, cet événement préfigure l’édition majeure que constituera Normandie Impressionniste 2024.

La programmation sera révélée en détail courant mai.

Ce qu’il faut retenir :

• 3 jours : 26, 27 et 28 août 2022

• 15 lieux : Rouen, Caen, Le Havre, avec quelques « détours » à Giverny, Deauville, Dieppe, St Lô et dans l’Orne

• les 5 départements normands mobilisés

• une vingtaine d’artistes contemporains, dont Paul Rousteau (photographe) qui réalisera l’affiche du festival sur la base de prises de vues de soleils levant en Normandie (en cours de réalisation), Charlotte Vitaioli (plasticienne et performeuse) qui réalisera le premier kit guinguette de Normandie Impressionniste…

• une dizaine d’expositions labellisées

• une trentaine de rendez-vous festifs et innovants, pour la plupart gratuits, autour de la danse, de la musique, d’ateliers créatifs…

