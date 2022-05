Les Nuits Musicales

Les Nuits Musicales, 16 juillet 2022, . Les Nuits Musicales

2022-07-16 – 2022-07-16 Concert avec entracte en l’Eglise St Hilaire, 4 chanteurs solistes professionnels et 1 piano. Airs d’opéra : Cosi fan tutte, Don Carlo, La Flûte enchantée…Réservation à l’Agence Postale Communale à partir du 15 juin 2022 http://www.nuitsmusicalesdebazoches.com/ Concert avec entracte en l’Eglise St Hilaire, 4 chanteurs solistes professionnels et 1 piano. Airs d’opéra : Cosi fan tutte, Don Carlo, La Flûte enchantée…Réservation à l’Agence Postale Communale à partir du 15 juin 2022 dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville