Les Nuits Musicales – Musiques de Films

Les Nuits Musicales – Musiques de Films, 19 juillet 2022, . Les Nuits Musicales – Musiques de Films

2022-07-19 – 2022-07-19 Les musiques de films ont une place à part entière dans l’univers artistique et musical. Le Quatuor Yako déploie le tapis rouge aux musiques les plus marquantes du 7e art, et fait un gros plan sur les émotions inoubliables qu’elles ont suscitées à l’écran dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville