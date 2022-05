Les Nuits Musicales – Fantaisies pour Guitare et orchestre Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Les Nuits Musicales – Fantaisies pour Guitare et orchestre Uzès, 18 juillet 2022, Uzès. Les Nuits Musicales – Fantaisies pour Guitare et orchestre Le Duché Cour du Duché Uzès

2022-07-18 – 2022-07-18 Le Duché Cour du Duché

Uzès Gard EUR 35 65 Surnommée princesse de la guitare classique, Liat Cohen propose un jeu habité, sensuel, délicat, inventif autant que virtuose. L’œuvre pour guitare et orchestre de Rodrigo est un hommage à tout ce que l’Espagne mythique peut évoquer… Le Duché Cour du Duché Uzès

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Le Duché Cour du Duché Ville Uzès lieuville Le Duché Cour du Duché Uzès Departement Gard

Uzès Uzès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzes/

Les Nuits Musicales – Fantaisies pour Guitare et orchestre Uzès 2022-07-18 was last modified: by Les Nuits Musicales – Fantaisies pour Guitare et orchestre Uzès Uzès 18 juillet 2022 gard Uzès

Uzès Gard