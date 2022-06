Les Nuits Musicales de Beauplan Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Plan-de-Cuques

Les Nuits Musicales de Beauplan Plan-de-Cuques, 4 août 2022, Plan-de-Cuques. Les Nuits Musicales de Beauplan

436 Chemin sans Issue Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône

2022-08-04 – 2022-08-06 Plan-de-Cuques

Samedi 6 Août à 21h : Soirée guitare. Denis Sungho. Au « Mas » (Place Frédéric Mistral, en face de la Mairie). Placement libre. Apéritif offert avant concert dès 20h. Concert réalisé grâce à la participation de la Mairie de Plan d’Orgon. 6ème édition des Nuits Musicales de Beauplan. reservation@nuitsmusicalesbeauplan.com +33 6 10 52 59 21 Jeudi 4 Août à 21h : Soirée piano à 4 mains. Daniel Del pino, Marouan Benabdallah. Au Mas des Lauriers (436 Chemin sans Issue, 13750 Plan d’Orgon). Placement libre. Accès aux jardins dès 19h30.



Vendredi 5 Août à 21h : Soirée lyrique. Katalyn Vamosi (Soprano), Yanis Benabdallah (Ténor), Marouan Benabdallah (Piano). Au Mas des Lauriers (436 Chemin sans Issue, 13750 Plan d’Orgon). Placement libre. Accès aux jardins dès 19h30.



Samedi 6 Août à 21h : Soirée guitare. Denis Sungho. Au « Mas » (Place Frédéric Mistral, en face de la Mairie). Placement libre. Apéritif offert avant concert dès 20h. Concert réalisé grâce à la participation de la Mairie de Plan d’Orgon. Plan-de-Cuques

