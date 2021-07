Les Nuits Musicales de Beauplan Plan-de-Cuques, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Plan-de-Cuques.

Après une pause forcée en 2020, les Nuits Musicales de Beauplan sont très heureuses de reprendre du service en 2021, et de vous retrouver les vendredi 30 et samedi 31 juillet prochains pour deux très beaux concerts. Le 30, la jeune soprano Anne-Laure Hulin, que les français ont pu découvrir sur France 2 lors du « Grand concert de Paris » du 14 juillet sur le Champ de Mars en 2018, nous offrira une « soirée lyrique française » avec un répertoire allant de la période baroque aux temps modernes. Le 31, c’est le trio LOU CASA qui viendra charmer le public des Nuits Musicales de Beauplan avec de magnifiques reprises de chansons de Barbara et de Brel.

Réservation indispensable en raison de la jauge limitée pour raisons sanitaires.

Ouverture des réservations: le 1er juillet.

Festival de Plan d’Orgon : Les Nuits Musicales de Beauplan.

reservation@nuitsmusicalesbeauplan.com +33 6 10 52 59 21

