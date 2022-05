Les Nuits Musicales – Concert de l’Académie

Les Nuits Musicales – Concert de l’Académie, 23 juillet 2022, . Les Nuits Musicales – Concert de l’Académie

2022-07-23 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-23 EUR 15 15 Composé dans les dernières années de la vie de Schubert, le Trio opus 100 fait preuve d’une inspiration bouleversante. Il nous offre des thèmes jaillissants entre les différents instruments, plein de force, de douceur, d’angoisse et de clarté. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville