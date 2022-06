Les Nuits Musicales

Les Nuits Musicales, 29 juillet 2022, . Les Nuits Musicales



2022-07-29 – 2022-07-29 Vendredi 29 juillet à 21h, à l’Espace Étienne Vatelot.

Les chefs d’œuvres de la musique classique utilisés par de grands cinéastes dans leurs films (Mozart, Chopin, Brahms, Wagners, Malher, Gershwin…). Le 29 juillet, retrouvez un des concerts de la Roque d’Anthéron à Eygalières ! 22.07.29_21h_Eygalieres_Luisada_Au cinéma ce soir… Vendredi 29 juillet à 21h, à l’Espace Étienne Vatelot.

