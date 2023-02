Les Nuits Massala #1 Melissa Laveaux / Pixvae / Kutu CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT, 18 mars 2023, ANNEMASSE.

Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 18:00. Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Les nuits Massala Deux fois par an, Château Rouge propose les Nuits Massala. Massala comme un mélange bien réussi qui agrémente différentes recettes dans de nombreux pays du monde, du sud de l’Asie, à l’Amérique du Sud en passant par l’Afrique et l’Amérique centrale, un mélange de culture et de valeurs partagées.Une première édition pleine de saveurs, qui réunit Melissa Laveaux, Pixvae et Kutu. Nourrie de différentes cultures et bercée d’influences plurielles Mélissa Laveaux explore un vibrant champ musical en expansion continue, du folk à la pop en passant par l’electro et la musique haïtienne. Dans son quatrième album Mama Forgot Her Name Was Miracle (2022), elle met sa poésie militante et son groove folk-punk au service d’une pop atypique et nous offre un récital de chants-sortilèges en hommage à ces femmes puissantes que l’histoire a trop souvent reléguées aux oubliettes. De la folk-pop poétique et émancipatoire. Hybride musical aux racines multiples, Pixvae distille la joie communicative des chants et des rythmes afro-colombiens qui confinent à la transe, portée par les soubresauts et l’énergie du jazz et du rock européen. Fidèle à la tradition d’hybridation permanente des musiques du méta-continent noir, le groupe articule ce nouveau répertoire autour d’un focus sur la Marimba de Chonta, instrument central du currulao. Kutu est né de la rencontre à Addis Abeba du musicien Théo Ceccaldi et des voix fusionnelles des chanteuses éthiopiennes Hewan Gebrewold & Haleluya Tekletsadik. À partir de poèmes d’aujourd’hui, de collectage de rythmiques tribales, Théo Ceccaldi imagine un set tellurique où se croisent improvisation, et envolées vocales, soutenu par une rythmique puissante et un line up à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques, basses hypnotiques, danses exaltées et voix stellaires. Un combo éthio-transe incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la profondeur brute des sons azmaris.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT ANNEMASSE 1 ROUTE DE BONNEVILLE Haute-Savoie

