Les Nuits Lyriques de Marmande, 21 août 2021-21 août 2021, Marmande.

Les Nuits Lyriques de Marmande 2021-08-21 – 2021-08-28

Marmande Lot-et-Garonne

Du 21 au 28 août, le Festival d’été vous réjouira avec sa programmation aussi riche que variée : « Don Giovanni » de

Mozart avec les Choeurs des Nuits Lyriques et l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine, un Récital Carte Blanche à Cyrielle Ndjiki Nya (Grand Prix du Concours 2020), une Escapade Latine « Horchata » avec Caroline Gea et Alain Aubert, « L’Homme qui aimait les Femmes » de François Truffaut au Cinéma Le Plaza et, enfin, le 33e Concours International de Chant de Marmande.

Pour participer à ces voyages lyriques et musicaux dans le marmandais, réservez vos places à l’Office du Tourisme Val de Garonne ou sur notre site : www.nuits-lyriques.fr.

