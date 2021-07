Les nuits lyriques d’Arcangues: Arcangues a pris mon âme…. Arcangues, 26 août 2021-26 août 2021, Arcangues.

Les nuits lyriques d’Arcangues: Arcangues a pris mon âme…. 2021-08-26 21:15:00 – 2021-08-26 23:30:00 Théâtre de la Nature Le Bourg

Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Fresque musicale au pays de Luis Mariano.

Le poème anthologique « Arcangues a pris mon cœur » de Pierre d’Arcangues (mis en musique par Henri Bourtayre pour Luis Mariano) a inspiré un spectacle empreint de l’univers du village des Marquis d’Iranda et du Prince du Châtelet.

Un concert d’airs lyriques et festifs du Pays Basque avec quelques incontournables chansons de Luis Mariano, mais aussi des pièces célèbres d’artistes notoires étant passés par Arcangues tels que Frank Sinatra ou Igor Stravinsky ayant donné des concerts privés au château sur l’invitation de Guy d’Arcangues. Des textes de Pierre et Guy d’Arcangues, des contes et autres histoires viendront s’intercaler entre les parties musicales.

+33 5 59 43 08 55

service animations Arcangues

