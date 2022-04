Les Nuits Lumière de Bourges Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges

Les Nuits Lumière de Bourges Bourges, 17 juin 2022, Bourges. Les Nuits Lumière de Bourges Bourges

2022-06-17 – 2022-06-18

Bourges 18000 Bourges La Ville s’habille en bleu ! Avec un nouveau parcours libre et gratuit dès la tombée de la nuit, la ville de Bourges s’enveloppe d’un voile bleu qui vous transporte d’une scénographie à une autre. Les Nuits Lumière invitent les visiteurs à une douce déambulation nocturne dans le centre historique. contact@bourgesberrytourisme.com +33 2 48 23 02 60 ©Ville de Bourges

Bourges

dernière mise à jour : 2022-02-23 par Tourisme & Territoires du Cher

Détails Catégories d’évènement: 18000, Bourges Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement 18000

Bourges Bourges 18000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Les Nuits Lumière de Bourges Bourges 2022-06-17 was last modified: by Les Nuits Lumière de Bourges Bourges Bourges 17 juin 2022 18000 bourges

Bourges 18000