Les Nuits Intemporelles – “Mésogéios” Cluny, 15 août 2021, Cluny.

Les Nuits Intemporelles – “Mésogéios” 2021-08-15 21:00:00 – 2021-08-15 22:30:00 Place Notre-Dame Eglise Notre-Dame

Cluny Saône-et-Loire Cluny

20 20 EUR Claire Merigoux : direction, chant

Martin Bauer : viole de gambe

Grégory Coston : nay

Jean-Lou Descamps : vièle à archet, oud, tampura

Dimitri Boekhoorn: harpes

Samir Hammouch : qànun

Carlo Rizzo : tambours sur cadre, tamburello

Le chant des femmes en Méditerranée.

La traversée… Intemporelle, universelle, échappée belle…

Comme l’infinie ondulation des vagues, l’Histoire se répète…

MESOGEIOS est une création pour la paix en Méditerranée, en hommage à ceux dont la traversée fut d’une autre dimension.

ODO nous invite à remonter le temps et nous plonge dans un voyage à la rencontre des femmes et de leurs chants de l’Andalousie au Levant.

ODO propose un dialogue qui par les voix, les mélodies et la profondeur des textes parle des femmes et fait parler les femmes.

Ces musiques sont l’expression féminine d’expériences de vie universelles, jaillissant d’un autre temps, dont la sincérité des messages demeure très actuelle.

Avec MESOGEIOS, ODO Ensemble crée un son unique en faisant se rencontrer des musiciens de divers horizons musicaux. Il parcourt la Méditerranée avec ces chants anciens et traditionnels qui ont traversé l’Antiquité puis le Moyen-âge, au cours d’échanges commerciaux et des différentes luttes et invasions.

Des civilisations se rencontrent du Nord au Sud, de l’Orient à l’Occident, d’hier à aujourd’hui.

”Au gré des vents, le chant des roses nous embarque…”

ODO Ensemble

Fondée et dirigée par la chanteuse Claire Merigoux, ODO Ensemble est une compagnie de recherche, de création et d’interprétation en musique ancienne et traditionnelle du monde en résidence à l’Abbaye de Cluny, Centre des Monuments Nationaux, depuis 2016.

ODO Ensemble compte une vingtaine de musiciens et rassemble des artistes d’origines multiples, de divers horizons et styles musicaux dans le but de créer les conditions favorables à la rencontre, au partage et au dialogue musical, par la valorisation, la préservation et la diffusion de l’héritage du patrimoine musical de Cluny, source qui inspira le développement de la musique occidentale, en relation avec les différentes traditions musicales vivantes du monde.

« Au-delà des pierres, ODO Ensemble restaure, rend accessible, transmet, et fait revivre les trésors des chants de l’humanité. »

La compagnie se produit sur des scènes et pour des festivals en France et à l’international (Corée du Sud, Allemagne, Iran, Maroc, Norvège, Corse…)

