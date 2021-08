Les Nuits Intemporelles – « Les Routes de l’Or » Cluny, 13 août 2021, Cluny.

Les Nuits Intemporelles – « Les Routes de l’Or » 2021-08-13 – 2021-08-13 Place Notre-Dame Eglise Notre-Dame

Cluny Saône-et-Loire

Ballake Sissoko, kora

Martin Bauer, viole de gambe

Kengo Saito, rubab et sitar

Rishab Prasanna, bansouri

Mosin Kawa, tablas

Claire Merigoux, voix

Fondée et dirigée par la chanteuse Claire Merigoux, ODO Ensemble est une compagnie de recherche, de création et d’interprétation en musique ancienne et traditionnelle du monde en résidence à l’Abbaye de Cluny, Centre des Monuments Nationaux, depuis 2016.

ODO Ensemble compte une vingtaine de musiciens et rassemble des artistes d’origines multiples, de divers horizons et styles musicaux dans le but de créer les conditions favorables à la rencontre, au partage et au dialogue musical, par la valorisation, la préservation et la diffusion de l’héritage du patrimoine musical de Cluny, source qui inspira le développement de la musique occidentale, en relation avec les différentes traditions musicales vivantes du monde.

« Au-delà des pierres, ODO Ensemble restaure, rend accessible, transmet, et fait revivre les trésors des chants de l’humanité. »

La compagnie se produit sur des scènes et pour des festivals en France et à l’international (Corée du Sud, Allemagne, Iran, Maroc, Norvège, Corse…)

Tout comme les nomades et les marins se laissaient guider par la même étoile céleste qui les aidait à traverser l’espace et le temps, c’est les musiciens de ODO Ensemble qui embarquent pour un voyage sur les traces de nos ancêtres.

ODO Ensemble dans ce voyage, s’aventure à une rencontre entre les musiques modales traditionnelles et les musiques anciennes occidentales.

Voix, Kora, viole de gambe, rubab et sitar, bansuri et tablas…

Quand le royaume du Mali dialogue avec la Corse Génoise, la Grèce, Byzance, Babylone, Ispahan, Samarcande, les Indes et le Japon, chanteuse et musiciens font vibrer les âmes.

Ils nous racontent un rêve, une histoire, l’Histoire de leur peuple, transmettant par les sons, savoirs ancestraux et poésies, aux épices de désirs et senteurs d’espoir.

Ces « Musiques Survivantes » valent de l’or, comme un trésor inestimable, si précieux à préserver, héritage d’un patrimoine culturel et spirituel de plusieurs mondes et de toute une civilisation.

