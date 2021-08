Les nuits intemporelles Cluny, 13 août 2021, Cluny.

Les nuits intemporelles 2021-08-13 21:00:00 – 2021-08-15 22:30:00 Place de l’abbaye Eglise Notre-Dame de Cluny et transept de l’abbaye

Cluny Saône-et-Loire

Embarquez pour 3 soirées musicales insolites et originales, avec des musiciens exceptionnels, pour un voyage qui vous transportera dans l’espace et dans le temps, une parenthèse de plaisir qui apaise, des sonorités universelles et intemporelles, des résonances méditatives, des mélodies festives…des sourires et du baume au cœur garanti !

Méditerranée, Mali, Perse, Inde, Extrême Orient…

« Les Nuits Intemporelles » :

-Une nouvelle création, (Les Routes de l’Or),

-Une soirée de l’inspiration avec plus de 10 artistes et une vingtaine de chanteuses!

-Un concert de sortie de disque (MESOGEIOS Le chant des Femmes en Méditerranée) création pour laquelle la Compagnie a été invitée au théâtre National de Séoul, Festival de Fès,Sori Festival, Festivoce, etc…

Avec

Ballake Sissoko, Kora

Martin Bauer, viole de gambe

Dimitri Boekhoorn, Harpes

Mosin Khan Kawa, tablas

Rishab Prasanna, bansouri

Carlo Rizzo, percussions

Jean-Lou Descamps, vièle à archet, oud et cetera

Kengo Saito, rubab afghan et sitar

Samir Hammouch, qanun

Gregory Coston, nay

Et le Jeune Choeur DIALOGUS de MUSICA

ODO Ensemble

Fondée et dirigée par la chanteuse Claire Merigoux, ODO Ensemble est une compagnie de recherche, de création et d’interprétation en musique ancienne et traditionnelle du monde en résidence à l’Abbaye de Cluny, Centre des Monuments Nationaux, depuis 2016.

ODO Ensemble compte une vingtaine de musiciens et rassemble des artistes d’origines multiples, de divers horizons et styles musicaux dans le but de créer les conditions favorables à la rencontre, au partage et au dialogue musical, par la valorisation, la préservation et la diffusion de l’héritage du patrimoine musical de Cluny, source qui inspira le développement de la musique occidentale, en relation avec les différentes traditions musicales vivantes du monde.

« Au-delà des pierres, ODO Ensemble restaure, rend accessible, transmet, et fait revivre les trésors des chants de l’humanité. »

La compagnie se produit sur des scènes et pour des festivals en France et à l’international (Corée du Sud, Allemagne, Iran, Maroc, Norvège, Corse…)

odoensemble@gmail.com https://www.odoensemble.com/

