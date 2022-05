Les Nuits Impériales au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse, 15 juillet 2022, Castelnau-Rivière-Basse.

Les Nuits Impériales au Château Montus Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

2022-07-15 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-16 Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse 65700 Castelnau-Rivière-Basse

105 EUR De Castelnau-Rivière-Basse à Château Montus, revivez le destin incroyable des Trois Frères Noguès, originaires de Bigorre devenus de grands généraux d’Empire.

Synopsis :

C’est le récit d’une fraternité d’origine modeste, trois enfants du pays au destin exceptionnel, natifs de Castelnau-Rivière-Basse. Témoin intemporel de la carrière fulgurante et de l’élan patriotique remarquable des Frères Noguès, tous trois décorés de la Légion d’Honneur par l’Empereur.

En 1808, et à peine deux ans après en avoir fait l’acquisition, l’ainé Jean-François Xavier décède des suites de ses blessures, à Montus !

Une création originale, écrite et mise en scène par Bruno Spiessee, directeur artistique du festival de Gavarnie (théâtre Febus) pour deux prestations spectaculaires au coeur du site majestueux de Château Montus, qui sera illuminé pour l’occasion. Spectacle produit par les Châteaux Montus et Bouscassé.

Un spectacle son et lumière hors du temps…

Au programme :

– Les 2 jours, 19h30 : visite de Château Montus et verre de dégustation (30 mn),

– Le samedi 16 juillet, 20h : dîner de l’Empereur,

– Le 15 et 16 juillet, 22h : spectacle théâtral son et lumière.

MENU Dîner de l’Empereur :

PATIENCE

Tartare pourpre végétal, jeunes pousses.

ENTREE

La Royale de foie gras, fine gelée de céleri rave, copeaux de porc noir de Bigorre.

PLAT VIANDE

Carré de cochon noir de Bigore flambé* au Bas-Armagnac, sauce à l’ail noir. Gratiné de poireaux, pain au jus.

DESSERT

Le Napoléon

Crème pralinée, biscuit russe, noisettes caramélisées

Venez vivre une expérience inoubliable chargée en émotions fortes, le dîner de l’Empereur et le spectacle son et lumière au pieds du Château Montus des Vignobles Brumont.

contact@brumont.fr +33 5 62 69 74 67

dernière mise à jour : 2022-05-19 par