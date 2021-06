Les Nuits hantées de Bridoire Ribagnac, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Ribagnac.

Ribagnac Dordogne Ribagnac

18 18 EUR Chaque mardi et mercredi soir du 06 juillet au 24 août, venez percer les mystères d’un château hanté par une terrible malédiction. Vous aurez 1h30 pour remonter les couloirs du temps, partir à la rencontre des fantômes et vous échapper à temps avant que la malédiction ne s’abatte sur vous et vos proches.

Enigmes, épreuves et personnages fantomatiques vous attendent dans ce jeu dont VOUS êtes le héros.

Le Château de Bridoire déconseille fortement l’accès aux enfants en dessous de 6 ans. Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents. Ce billet ne donne pas accès aux activités de la journée.

Site Ouvert de 20h15 à 23h30. Durée du jeu 1h30.

Places limitées : réservation obligatoire de votre créneau de jeu: 21h, 21h30 et 22h.

