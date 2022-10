Les nuits Halloween à La Forêt Mystérieuse Saint-Geniès Saint-Geniès Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Geniès

Les nuits Halloween à La Forêt Mystérieuse Saint-Geniès, 28 octobre 2022, Saint-Geniès. Les nuits Halloween à La Forêt Mystérieuse

La Forêt Mystérieuse Saint-Geniès Dordogne OT du pays de Fénelon

2022-10-28 20:00:00 – 2022-10-31 00:00:00 Saint-Geniès

Dordogne Saint-Geniès EUR 10 10 La Forêt Mystérieuse ouvre ses portes pour Halloween et se transforme pour une aventure inédite…

Aventure nocturne et taverne au rendez-vous !! Sur place : soupe, boissons, crêpes La Forêt Mystérieuse ouvre ses portes pour Halloween et se transforme pour une aventure inédite…

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT du pays de Fénelon

