Mercredi 20 juillet

L’été 2022 marque le grand retour dans le centre historique de Périgueux et sur la place Maurois des Nuits gourmandes. Après une édition réduite en 2021, le rendez-vous tant attendu des gourmets reprend, pour cette 8e édition, avec une ambiance festive et musicale, une centaine de producteurs, d’artisans et commerçants qui proposeront sur 6 dates, les mercredis soirs en juillet et août, des produits locaux à consommer autour d’animations musicales.

