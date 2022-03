Les nuits généreuses Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Concert d’Hoshi et Poupie, précédé d’une 1° partie.

Initialement programmé le 1er décembre, le concert d’Hoshi est reporté au 25 mai 2022 dans le cadre du festival « Les Nuits Généreuses ». Les billets achetés pour le concert annulé sont valables pour la date de report.

+33 5 59 46 09 00

